Якушев продолжает держать на контроле борьбу с "аномально длительным" паводком

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор провели очередное заседание регионального оперативного штаба по паводкам, об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

О ситуации на федеральной трассе в Абатском районе доложили руководитель "Уралуправтодора" Андрей Жуков и начальник Управления ГИБДД по региону Андрей Миллер. Построенная дамба сдерживает паводковые воды реки Ишим, на участке автодороги введено реверсивное движение, ведется круглосуточное дежурство.

"Паводок в этом году аномально длительный. Уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях - свыше 12,3 метров. Благодаря своевременным и правильным решениям, удалось ликвидировать пробки на федеральной трассе и не допустить серьезных протечек", - отметил Владимир Якушев.

Уровень воды растет в Викуловском районе Тюменской области. Полпред Владимир Якушев обратил внимание на необходимость оказания помощи жителям отрезанных паводком поселков, а также напомнил о важности личных встреч с населением.

По данным МЧС России, в Тюменской области подтопленными остаются более 360 жилых домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков.