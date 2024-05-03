Суд постановил изъять у структур Потанина земельный участок в Подмосковье

Арбитражный суд Московской области встал на сторону Рослесхоза в деле об изъятии у компании "Армада" земельного участка в 85,5 га в Клинском районе Подмосковья. По данным РБК, бенефициаром "Армады" является холдинг "Интеррос" Владимира Потанина.

Согласно данным ЕГРН, речь идет об участке земель сельскохозяйственного назначения. Но в Рослесхозе сочли, что участок используется с нарушением закона – пересекается с землями лесного фонда, то есть в собственности "Армады" находится незаконно. Разбирательство в суде началось еще в 2021 году.

Генеральный директор "Армады" заявил, что компания планирует обжаловать данное решение и рассчитывает на его пересмотр.