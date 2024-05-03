Жительница Березовского отсудила 100 тысяч рублей за травмы, полученные в автобусе

Прокуратура помогла жительнице Березовского отсудить компенсацию в 100 тыс. рублей за травмы, полученные в общественном транспорте. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел 20 ноября 2023 года в автобусе №2, двигавшемся по улице Красных Героев. Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажирка еще не успела выйти из транспорта. В результате, женщина упала на асфальт, заработав ссадины на левой кисти и в области коленных суставов. В дальнейшем врач травматологического отделения ГАУЗ Свердловской области "Березовская центральная городская больница" выдал пациентке заключение о временной нетрудоспособности. В этот период, пострадавшая нуждалась в посторонней помощи, а потому ее привычный уклад жизни сильно изменился.

Прокуратура Березовского вступилась за местную жительницу и в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направила исковое заявление в Березовский городской суд о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен частично, а в пользу потерпевшей взыскали 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Судебный акт не вступил в законную силу.

Водителя оштрафовали на 1 тыс. рублей. Выяснилось, что он не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, не зафиксировал положение транспортного средства на фото или видео, в результате чего и был привлечен органами полиции к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения).