Жительница Первоуральска перевела более 500 тысяч рублей "куратору госбезопасности"

Жительница Первоуральска отдала мошенникам более 500 тысяч рублей. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

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Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России "Первоуральский", 59-летней женщине в мессенджере Telegram поступил звонок от неизвестного. Он представился "куратором государственной безопасности" и заявил, что мошенники якобы пытаются похитить деньги с имеющихся у нее банковских счетов. А чтобы этого не случилось, нужно перевести средства на "безопасный счет", который он укажет.

Следуя указаниям неизвестного, женщина в телефоне установила мобильное приложение и перевела более 528 тысяч рублей туда, куда ей сказали. После перевода аферист потребовал удалить установленное приложение, что она и сделала. Однако ей показалось это подозрительным, и она обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В полиции Первоуральска советуют не доверять незнакомцам и не переводить деньги по их указаниям.

Напомним, недавно по похожей схеме в Екатеринбурге метеоролог продала квартиру и отдала деньги мошенникам.