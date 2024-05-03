Жительнице ЛНР вменили шпионаж в пользу Украины

Жительницу города Антрацит в ЛНР заподозрили в шпионаже в пользу украинских властей.

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По данным следствия, живущая в Антраците гражданка Украины собирала информацию о том, где располагаются бойцы армии России, участвующие в специальной военной операции. По словам самой задержанной, также она передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города, приводит РИА Новости сообщение республиканского управления ФСБ.

Схожие ситуации происходят в разное время и в других регионах России. Например, осенью 2023 г. в Забайкальском крае силовики задержали местную жительницу, которую подозревали в госизмене за шпионаж в пользу Украины. В апреле 2024 г. житель Нижневартовска Магомед Магомедов 2004 г.р. осужден на девять лет колонии строгого режима за государственную измену из-за того, что летом 2023 г. пытался уехать на Украину и вступить в террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против России.

* запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация