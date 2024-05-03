И снова в Челябинске - Второй Русский экономический форум пройдет с 7 по 9 ноября

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оргкомитета по подготовке проведения Русского экономического форума.

Он сообщил, что масштабный экономический саммит состоится в Челябинске с 7 по 9 ноября.

Глава Южного Урала поблагодарил всех участников оргкомитета за неравнодушие и вовлеченность в процесс подготовки. В этом году состав оргкомитета расширен. В него вошли представители обеих палат Федерального Собрания России: от Совета Федерации - председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, от Госдумы – председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин. Также к работе Оргкомитета присоединился председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Алексей Текслер высказал признательность членам оргкомитета, в том числе помощнику Президента РФ Игорю Левитину и полпреду Президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.

Итоги прошедшего в 2023 году в Челябинске первого Русского экономического форума, по словам Алексея Текслера, оказались впечатляющими.

«Форум получил настоящий живой интерес аудитории. Более трех тысяч участников для первого раза - считаю, более чем успешно. Самое главное – множество положительных откликов ставят на этот год перед нами новые амбициозные задачи. В первую очередь, сделать Форум еще более содержательным, насыщенным, более интересным», - подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что по итогам Русского экономического форума, состоявшегося 9-11 ноября 2023 года в городе Челябинске, подготовлены и направлены в Правительство РФ и Банк России предложения по дополнительной гармонизации и ускорению социально-экономического развития страны.

Напомним, Игорь Левитин, выступая на открытии дискуссий первого Русского экономического форум отмечал: «Здесь, в Челябинске, практически в центре России, мы обсудим, как выстраивать новую экономику, которая должна отвечать национальным задачам и противостоять внешнему давлению».

Один из соорганизаторов форума, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев также акцентировал, что Русский экономический форум ставит целью выработку российской стратегии развития без оглядки на внешний фактор. А Челябинская область стал площадкой мероприятия во многом из-за того, что в регионе сбалансированное социально-экономическое развитие демонстрирует стабильно позитивную динамику.

Приветствуя участников первого форума, Константин Малофеев подчеркнул: «Рад, что в Челябинске, столице Южного Урала, важнейшего промышленного региона Государства Российского, при поддержке Губернатора Челябинской области и комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» соберутся компетентные и талантливые люди. Люди, способные обеспечить нашей стране столь долгожданный Русский экономический прорыв».

Опираясь на опыт проведения первого форума, Алексей Текслер в ходе заседания оргкомитета по подготовке второго масштабного мероприятия отметил, что сегодня экономических форумов в стране много, но часть из них ориентированы на внешний контур. При этом все большую актуальность приобретают вопросы развития экономики страны под углом внутренней повестки и суверенных интересов.

«Актуальность нашего форума была подтверждена в прошлом году живыми дискуссиями и полными залами, интересными спикерами. В этом году Форум пройдет в период с 7 по 9 ноября в Челябинске и будет посвящен обсуждению экономики, связанных с ней вопросов развития общества и ценностей нашего общества. Скоро выйдет новый майский указ с уточненными национальными целями до 2030 года, также будут уточнены набор и содержание национальных проектов. И мы сможем предметно подискутировать о целях и задачах, которые стоят перед страной на ближайшие годы», - добавил Алексей Текслер.

В ходе заседания оргкомитета заместитель губернатора Иван Куцевляк доложил об основных темах предстоящего форума и задачах, которые предстоит реализовать в первую очередь.