И снова в Челябинске - Второй Русский экономический форум пройдет с 7 по 9 ноября

03 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

И снова в Челябинске - Второй Русский экономический форум пройдет с 7 по 9 ноября

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оргкомитета по подготовке проведения Русского экономического форума.

Он сообщил, что масштабный экономический саммит состоится в Челябинске с 7 по 9 ноября.

Глава Южного Урала поблагодарил всех участников оргкомитета за неравнодушие и вовлеченность в процесс подготовки. В этом году состав оргкомитета расширен. В него вошли представители обеих палат Федерального Собрания России: от Совета Федерации - председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, от Госдумы – председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин. Также к работе Оргкомитета присоединился председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Алексей Текслер высказал признательность членам оргкомитета, в том числе помощнику Президента РФ Игорю Левитину и полпреду Президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.

Итоги прошедшего в 2023 году в Челябинске первого Русского экономического форума, по словам Алексея Текслера, оказались впечатляющими.

«Форум получил настоящий живой интерес аудитории. Более трех тысяч участников для первого раза - считаю, более чем успешно. Самое главное – множество положительных откликов ставят на этот год перед нами новые амбициозные задачи. В первую очередь, сделать Форум еще более содержательным, насыщенным, более интересным», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Отметим, что по итогам Русского экономического форума, состоявшегося 9-11 ноября 2023 года в городе Челябинске, подготовлены и направлены в Правительство РФ и Банк России предложения по дополнительной гармонизации и ускорению социально-экономического развития страны.

Напомним, Игорь Левитин, выступая на открытии дискуссий первого Русского экономического форум отмечал: «Здесь, в Челябинске, практически в центре России, мы обсудим, как выстраивать новую экономику, которая должна отвечать национальным задачам и противостоять внешнему давлению».

Пленарное заседание Русского экономического форума в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Один из соорганизаторов форума, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев также акцентировал, что Русский экономический форум ставит целью выработку российской стратегии развития без оглядки на внешний фактор. А Челябинская область стал площадкой мероприятия во многом из-за того, что в регионе сбалансированное социально-экономическое развитие демонстрирует стабильно позитивную динамику.

Приветствуя участников первого форума, Константин Малофеев подчеркнул: «Рад, что в Челябинске, столице Южного Урала, важнейшего промышленного региона Государства Российского, при поддержке Губернатора Челябинской области и комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» соберутся компетентные и талантливые люди. Люди, способные обеспечить нашей стране столь долгожданный Русский экономический прорыв».

Опираясь на опыт проведения первого форума, Алексей Текслер в ходе заседания оргкомитета по подготовке второго масштабного мероприятия отметил, что сегодня экономических форумов в стране много, но часть из них ориентированы на внешний контур. При этом все большую актуальность приобретают вопросы развития экономики страны под углом внутренней повестки и суверенных интересов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Актуальность нашего форума была подтверждена в прошлом году живыми дискуссиями и полными залами, интересными спикерами. В этом году Форум пройдет в период с 7 по 9 ноября в Челябинске и будет посвящен обсуждению экономики, связанных с ней вопросов развития общества и ценностей нашего общества. Скоро выйдет новый майский указ с уточненными национальными целями до 2030 года, также будут уточнены набор и содержание национальных проектов. И мы сможем предметно подискутировать о целях и задачах, которые стоят перед страной на ближайшие годы», - добавил Алексей Текслер.

В ходе заседания оргкомитета заместитель губернатора Иван Куцевляк доложил об основных темах предстоящего форума и задачах, которые предстоит реализовать в первую очередь.

Теги: алексей текслер, русский экономический форум, левитин, малофеев,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети