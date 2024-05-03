Страны G7 больше не обсуждают полную конфискацию российских активов

Страны G7 в частном порядке признают, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов, сообщает газета Financial Times.

По данным источников издания, вместо этого западные страны "изучают другие способы извлечения финансирования" для Украины из средств России.

Основной причиной нежелания стран Европы конфисковать активы стала "боязнь ответных мер", передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters после бесед с экономистами и юристами сообщило, что в ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C". Также правительство России может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов.