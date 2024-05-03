Правда вскрылась через 13 лет. Зэк-насильник из Богдановича рассказал, где закопал труп своей жены

Уральские следователи раскрыли преступление, совершенное 13 лет назад. Тогда, в марте 2011 года в Богдановичском районе бесследно пропала жительница одного из сел. Выйти на след преступника сразу не удалось, но правоохранители не теряли надежду узнать, что произошло с местной жительницей. Выяснить это удалось только недавно и, как оказалось, в деле замешан супруг пропавшей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, недавно в Богдановичский межрайонный следственный отдел ведомства поступила информация о возможной причастности к делу гражданина 1962 года, который уже находится в местах не столь отдаленных. Бывший супруг пропавшей при допросе признался и даже указал место, где спрятал тело. По его словам, 13 лет назад он выпивал со своей женой. Произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес супруге телесные повреждения и только утром увидел, что супруга мертва. Уралец решил скрыть следы преступления, вывез тело в лесной массив, где и закопал.

"Гражданин был осужден по другому делу и отбывал наказание в одной из колоний ГУФСИН. В результате совместной работы сотрудников оперативного управления и управления уголовного розыска указанный гражданин сознался в совершенном преступлении. Было проведено следственное мероприятие, в ходе которого осужденного вывезли из колонии, и он указал место, где спрятал тело жены. Оттуда действительно были извлечены останки женщины", - добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Добавил деталей и начальник пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых. По его словам, в колонию подозреваемый угодил в 2019 году за преступление сексуального характера с тяжкими последствиями.

"Статья, по которой он попал на тюремные нары, как известно, в криминальном мире, мягко говоря, не пользуется "почетом". Такой категории осужденных, как правило, весьма некомфортно отбывать срок. Вероятно, даже после нескольких долгих лет пребывания на "зоне" он не смог побороть в себе угрызения совести из-за того, что отправил "на тот свет" свою "вторую половинку", жестоко расправившись с ней. Погибшую он тщательно закопал в лесу. Сотрудники конвойной службы и оперуполномоченные угрозыска ОВД Богдановича, вывозившие фигуранта на следственное мероприятие, констатировали, что задержанный вел себя так, словно показывал, не где схоронил тело собственной супруги, а какую-нибудь ненужную вещь. Теперь ему грозит срок не меньший, чем за преступление сексуального характера", - отметил полковник Горелых.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, а также производится сбор и закрепление доказательственной базы.