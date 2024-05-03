В Тюменской области из-за паводка эвакуировано 6,5 тысяч человек

В Тюменской области из зон затопления эвакуировали 6,5 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС Тюменской области.

На сегодняшний день в регионе подтоплен 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 169 приусадебных участков, 30 участков автодорог.

По руслу реки Ишим специалисты укрепляют дамбы и временные земляные насыпи. В Викуловском районе оповещают население о возможном затоплении и необходимости эвакуации. Напомним, паводок сместился в Викуловский район. Пик ожидается 7 - 9 мая. С 8 апреля в регионе действует режим ЧС.