В Екатеринбурге в 16-й раз прошел фестиваль детского творчества "Город мастеров"

Компания "Атомстройкомплекс" уже в 16-ый раз провела в Екатеринбурге фестиваль детского творчества "Город мастеров".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, на одной из лучших сцен города – в ТЮЗе – почти 160 юных талантов читали стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. А в холле театра в это время проходила выставка творческих работ – рисунков и поделок.

Вот уже 16 лет "Город мастеров" проводит уральский девелопер "Атомстройкомплекс". Участие в нем принимают дети строителей. Для ребят это возможность прочувствовать атмосферу и ценности крупной компании, научиться преодолевать себя и достигать поставленных целей. В этом году фестиваль посвящен году семьи и профессиональной преемственности. Не секрет, что строительство – та сфера, где особенно много семейных династий, только в "Атоме" их около трехсот. Ведь чтобы строить новое, непременно нужно опираться на опыт и знания предыдущих поколений.

"Здорово расти в семье профессионалов, любящих свое дело. Когда с малых лет ты варишься в особой информационной среде, впитываешь знания и перенимаешь увлеченность родителей – тогда гораздо легче и самому состояться в профессии. Мы поддерживаем идею преемственности и создаем условия на предприятии для того, чтобы сотрудники могли знакомить своих детей со строительной профессией. Чем раньше родители начинают рассказывать про город, посвящать в секреты своего мастерства, тем быстрее дети задумаются о своем будущем. Кому, как не работникам "Атома", заботиться о том, чтобы настоящих строителей было больше – ведь благородней профессии не найти!", - уверен глава компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

В рамках фестиваля ребята посетили с экскурсией главный офис компании, познакомились с многообразием профессий в строительной отрасли и от настоящих профессионалов узнали, на кого нужно учиться, чтобы работать в структуре крупнейшего строительного холдинга Урала. А еще снимали ролики для корпоративного телевидения о выдающихся проектах компании и делились своими мыслями о строительстве на страницах корпоративной газеты "Атома".

В "Атомстройкомплексе" охотно поддерживают молодое поколение в стремлении изучать строительные профессии и менять городскую среду. Компания принимает на практику студентов профильных вузов и техникумов, а также трудоустраивает студентов на неполный рабочий день, позволяя совмещать работу и обучение. Любой желающий может пройти целевое обучение строительным профессиям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и гарантированно устроиться на предприятия "Атома". Кстати, в компании уже работают некоторые из первых участников фестиваля "Город мастеров", состоявшегося 16 лет назад.