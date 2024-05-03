В Екатеринбурге в 16-й раз прошел фестиваль детского творчества "Город мастеров"

03 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге в 16-й раз прошел фестиваль детского творчества "Город мастеров"

Компания "Атомстройкомплекс" уже в 16-ый раз провела в Екатеринбурге фестиваль детского творчества "Город мастеров".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, на одной из лучших сцен города – в ТЮЗе – почти 160 юных талантов читали стихи, пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. А в холле театра в это время проходила выставка творческих работ – рисунков и поделок.

Вот уже 16 лет "Город мастеров" проводит уральский девелопер "Атомстройкомплекс". Участие в нем принимают дети строителей. Для ребят это возможность прочувствовать атмосферу и ценности крупной компании, научиться преодолевать себя и достигать поставленных целей. В этом году фестиваль посвящен году семьи и профессиональной преемственности. Не секрет, что строительство – та сфера, где особенно много семейных династий, только в "Атоме" их около трехсот. Ведь чтобы строить новое, непременно нужно опираться на опыт и знания предыдущих поколений.

Фестиваль детского творчества "Город мастеров" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Здорово расти в семье профессионалов, любящих свое дело. Когда с малых лет ты варишься в особой информационной среде, впитываешь знания и перенимаешь увлеченность родителей – тогда гораздо легче и самому состояться в профессии. Мы поддерживаем идею преемственности и создаем условия на предприятии для того, чтобы сотрудники могли знакомить своих детей со строительной профессией. Чем раньше родители начинают рассказывать про город, посвящать в секреты своего мастерства, тем быстрее дети задумаются о своем будущем. Кому, как не работникам "Атома", заботиться о том, чтобы настоящих строителей было больше – ведь благородней профессии не найти!", - уверен глава компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

В рамках фестиваля ребята посетили с экскурсией главный офис компании, познакомились с многообразием профессий в строительной отрасли и от настоящих профессионалов узнали, на кого нужно учиться, чтобы работать в структуре крупнейшего строительного холдинга Урала. А еще снимали ролики для корпоративного телевидения о выдающихся проектах компании и делились своими мыслями о строительстве на страницах корпоративной газеты "Атома".

Фестиваль детского творчества "Город мастеров" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В "Атомстройкомплексе" охотно поддерживают молодое поколение в стремлении изучать строительные профессии и менять городскую среду. Компания принимает на практику студентов профильных вузов и техникумов, а также трудоустраивает студентов на неполный рабочий день, позволяя совмещать работу и обучение. Любой желающий может пройти целевое обучение строительным профессиям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и гарантированно устроиться на предприятия "Атома". Кстати, в компании уже работают некоторые из первых участников фестиваля "Город мастеров", состоявшегося 16 лет назад.

Теги: фестиваль, дети, творчество, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети