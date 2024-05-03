ЦБ рекомендовал банкам следить за покупателями золота в слитках

Российские банки будут следить за клиентами, которые вносят крупные суммы на свои счета, а затем покупают на них золото. Усилить контроль за такими операциями рекомендует Центральный банк России.

Регулятор в методических рекомендациях также приводит признаки операций по незаконному экспорту золота.

Усилить надзор рекомендовано за юридическими лицами – нерезидентами, которые покупают золото в слитках, особенно если объем операций по внесению наличных для покупок драгметаллов превышает 10 млн руб. в месяц.

Будут банки наблюдать и за клиентами-физлицами, которые регулярно покупают драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и за безналичный расчет и при этом не продают их или продают в значительно меньшем объеме, чем покупают.

Банки имеют право запрашивать у клиентов документы об источниках происхождения денег, на которые покупаются драгметаллы в слитках.