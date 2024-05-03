В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, есть раненый

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, автобус возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в нем находились два пассажира и водитель.

У пострадавшего - баротравма и ушиб правой руки. Мужчина самостоятельно обратился в больницу.

В апреле дрон-камикадзе упал и взорвался на дороге в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток. Кроме того, были повреждены три автомобиля.