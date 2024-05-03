Маткапитал будут выдавать только россиянам по рождению

Министерство труда и соцзащиты РФ внесло изменения в правила выдачи сертификата на материнский капитал. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов.

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Он вносит изменения в правила подачи заявления. Отныне право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), приобретшего (приобретших) гражданство РФ по рождению. Ранее просто указывалось о гражданстве РФ, то есть маткапитал выдавался мигрантам, получившим российский паспорт.

Еще одно изменение: теперь при возникновении права на дополнительные меры господдержки при начислении маткапитала будут учитываться только дети, приобретшие гражданство РФ по рождению. Ранее в данном пункте правил говорилось лишь о случаях, когда гражданина лишили родительских прав, когда мать оставила ребенка в роддоме или больнице, дала письменное согласие на его усыновление (кроме усыновления отчимом).

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому маткапитал могут получить только родители-россияне, чьи дети являются гражданами РФ по рождению. То есть закон не позволяет претендовать на маткапитал мигрантам с детьми, получившим российский паспорт. Его внесли в Госдуму депутаты ЛДПР, которые обосновали его тем, что часто маткапитал получают женщины-иностранки с детьми, которые приезжают в Россию, получают российское гражданство, а затем начинают претендовать на маткапитал.