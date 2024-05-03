03 Мая 2024
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Спорт Челябинская область
Фото: Олег Ковалюк

Строительство РМК-Арены в Челябинске идет высокими темпами

Сегодня полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин проинспектировали на площадке ход строительства здания РМК-арены.

Строительство идет высокими темпами, уже завершено возведение контура здания.

Владимир Якушев, Алексей Текслер и Игорь Алтушкин на стройке РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Алексей Текслер и Игорь Алтушкин на стройке РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Сегодня строительство спортивного комплекса на северо-западе Челябинска входит в число основных инвестиционных проектов региона, открытия которого без преувеличения ждут жители всего города. Это неудивительно, ведь РМК-Арена станет уникальным в своем роде спортивным объектом, для создания которого был систематизирован опыт крупных стадионов и арен России и мира. Уже сейчас на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет высокотехнологичным сооружением с самым передовым оборудованием", - отметил Алексей Текслер.

Строительство здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Строительство здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Пятиэтажное здание на северо-западе Челябинска площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной ареной для игровых видов спорта и одним из лучших спортивных объектов в России.

Сейчас здесь полностью возведён монолитный железобетонный каркас, продолжается монтаж металлических конструкций кровли и инженерных коммуникаций, в завершающей стадии работы по возведению кирпичных стен и перегородок. Кроме того, подрядчики приступили к монтажу металлических конструкций фасада. Внешний дизайн здания будет выполнен в стиле хай-тек, а сам фасад украсят три светодиодных экрана суммарной площадью около 1 000 квадратных метров, в том числе над центральным входом в Арену будет смонтирован первый в России экран с медиа-стеклом.

Рендер проекта здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: пресс-служба РМК-Арены

"Можем с уверенностью говорить, что здание в стиле хай-тек станет украшением города и будет своим дизайном неизменно привлекать внимание и челябинцев, и гостей города. Над центральным входом РМК-Арены появится первый в стране экран с медиастеклом, с других сторон здания будут смонтированы еще два функциональных 3D-медиаэкрана. Проект действительно уникальный, поскольку во всей стране ему нет аналогов ни в части функционала, ни в части наполнения", - заявил представитель компании-застройщика Алексей Байда.

Рендер проекта здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: пресс-служба РМК-Арены

Сразу после открытия РМК-Арена станет тренировочной локацией для региональных спортивных школ по единоборствам и игровым видам спорта. Также в проект спорткомплекса добавили уникальный для федерального округа объект – аэротрубу для профессионального парашютного спорта. В данный момент железобетонные конструкции для аэродинамической трубы полностью возведены, подрядчик готов приступить к монтажу оборудования уникального сооружения.

Рендер проекта здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: пресс-служба РМК-Арены

"РМК-Арена строится не только для профессиональных команд и спортсменов. Она нужна и рядовым челябинцам, которые смогут здесь заниматься различными видами спорта, и для воспитанников спортшкол, которые получат возможность тренироваться под одной крышей с уже состоявшимися спортсменами, перенимать опыт, учиться дисциплине. Главная задача, которую мы решаем при строительстве, – это привлечение как можно большего числа детей, людей всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом", - рассказал директор РМК-Арены Николай Сандаков.

Рендер проекта здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: пресс-служба РМК-Арены

Спортивно-зрелищный комплекс с объектами обслуживания инженерного и транспортного назначения, который строит Русская медная компания, откроется на северо-западе Челябинска в следующем году. В результате реализации проекта будет создано уникальное спортивное сооружение вместимостью 8 тысяч человек на зрелищных мероприятиях и 5 тысяч болельщиков в случае спортивных состязаний. Согласно прогнозам, уникальный спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, в локациях комплекса планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно. После сдачи РМК-Арена станет одной из визитных карточек Челябинска.

Строительство здания РМК-Арены в Челябинске(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: РМК-Арена, строительство, Челябинск


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