Пентагон: Российские силы находятся на одной авиабазе с военными США в Нигере

Российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США контингента из африканской страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

В американском военном ведомстве заявили, что российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад. Они размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США.

В апреле сообщалось, что российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.

Напомним, в марте Нигер разорвал военное сотрудничество с США. Как заявил официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман, причина - нарушение суверенитета Нигера. По его словам, заключенное с США в 2012 году соглашение было навязано Нигеру против его интересов. Фактически это было колониальным "соглашением".

В конце июля 2023 года в Нигере группа военных отстранила президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества. Было разорвано военное соглашение с Францией. К концу года французские войска полностью покинули Нигер.