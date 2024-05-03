В Свердловской области в ближайшие выходные может выпасть 10 см снега

В Свердловской области ожидается снегопад, который накроет и Екатеринбург. Об этом в своих соцсетях рассказал метеоролог Алексей Пулин.

"Ближе к вечеру циклон будет находится над Южным Уралом, а фронт окклюзии циклона направлен, как обычно, на северо-запад, в сторону юго-западных районов Свердловской области. Именно здесь, к югу и к юго-западу от Екатеринбурга в ночь на субботу, а также утром 4 мая, ожидается интенсивный снегопад, в результате которого в указанных районах высота снежного покрова может превысить 10 см. Зона этого снегопада определена приблизительно и за предстоящие сутки может скорректироваться", - сообщил метеоролог.

Он также добавил, что жителям Екатеринбурга стоит ожидать снежный покров в пределах 2-5 см. В ночь на 4 мая температура воздуха опустится до минус 1, а днем субботы повысится до плюс 2. Затем погода будет все более щадящая: в воскресенье стоит ожидать потепление до плюс 5, 6 мая - плюс 9, 7 мая - плюс 10 и 8 мая - плюс 12 градусов.