В Прикамье в федеральную собственность вернут участки, используемые Пермским пороховым заводом

Оборонное АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" (НИИПМ) должно вернуть в федеральную собственность участки площадью 129 га, на которых размещены производственные мощности общества и Пермского порохового завода, сообщает "Ъ-Прикамье"

Ранее Росимущество обратилось с соответствующими требованиями в арбитражный суд. По мнению госоргана, приватизация НИИПМ в 2012 году прошла с нарушениями законодательства, в результате чего АО незаконно получило земельные участки.

Представители НИИПМ не отрицали, что заявленные в иске земельные участки в план приватизации не входили. Каким образом они в итоге оказались в собственности АО — не раскрывается. При этом в институте считают, что в федеральной собственности должны находиться все спорные объекты. По мнению ответчика, участки необходимо разделить и сформировать заново, передав институту те, на которых находятся его производственные мощности, но вопрос об обоснованности исковых требований НИИПМ оставил на усмотрение суда. В то же время ответчик заявил о пропуске срока давности, но суд это заявление отклонил, указав, что "по данному типу исков положения о сроке исковой давности не применяются".

В итоге требования Росимущества были удовлетворены в полном объеме.