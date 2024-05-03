Украина может наносить удары по территории России британским оружием - Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

Это заявление опубликовало агентство Reuters накануне поздним вечером. Через некоторое время новость была отозвана "в связи с пересмотром некоторых деталей в материале". На сайте агентства было сказано, что "пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке". В итоге новость снова появилась в ленте Reuters, причем без правок.