На Урале при реконструкции парка культуры и отдыха похитили более 3 млн рублей

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при реконструкции парка культуры и отдыха.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Екатеринбурга. По версии следствия, в декабре 2019 года он подделал документы, завысив стоимость оборудования, поставляемого во исполнение муниципального контракта по реконструкции парка культуры и отдыха в ЗАТО Лесной. Контракт был заключен в мае того же года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" между МКУ "Управление капитального строительства" и ООО "Стройсвязь".

"Обвиняемый, подделав документы о стоимости оборудования, похитил бюджетные денежные средства в размере свыше 3,2 млн рублей", - говорится в материалах дела.

Еще в ходе следствия уралец добровольно возместил причиненный муниципалитету ущерб. Несмотря на это, его уголовное дело направлено на рассмотрение в городской суд Лесного.