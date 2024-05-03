В Госдуме раскритиковали предложение блокировать порочащие честь СМИ до суда

В России нет необходимости вводить поправки о блокировке сайтов СМИ и интернет-ресурсов с порочащей честь и достоинство информацией на время судебных разбирательств.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, "блокировать СМИ без решения суда неправильно абсолютно". "Что касается различных владельцев аккаунтов в соцсетях, которые позволяют себе писать любую ерунду, и никак это не регулируется законодательством, потому что это их частное мнение, здесь действительно суды о защите чести и достоинства могут длиться годами. В отношении таких аккаунтов такая норма вполне возможна", — указал парламентарий.

"Порочащая информация" — это очень широкое трактование. Может быть действительно можно в судебном порядке какие-то ускоренные рассмотрения предусмотреть, комиссию добавить. Но просто формально блокировать все подряд? Я считаю, что такой законопроект не пройдет", — отметил депутат, сообщает РБК.

Как стало известно ранее, порочащие честь интернет-страницы захотели блокировать до суда. Предложения депутату Ярославу Нилову были переданы от Совета блогеров. Парламентарий счел их корректными.