СМИ: новый нацпроект по экономике объединит развитие МСП и производительность труда

Новый национальный проект по российской экономике может объединить два действующих – "Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Производительность труда".

Они получат статус федеральных проектов. Новый нацпроект может получить название "Эффективная и конкурентная экономика", или "Экономика предложения".

Финальные решения будет принимать президент РФ. При этом ключевые меры поддержки планируется сохранить.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о новых нацпроектах до 2030 года глава государства Владимир Путин объявит после инаугурации. "По мере того как будет финализирована работа, будет все объявлено", – заявил он, сообщают Ведомости.