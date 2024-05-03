В Госдуме предложили легализовать продажи красивых автономеров

В России могут ввести официальные продажи красивых автомобильных номеров.

Это необходимо для пополнения федерального бюджета и ликвидации "черного" рынка. С соответствующей просьбой к вице-премьеру, главе аппарата кабмина РФ Дмитрию Григоренко обратились депутаты Госдумы. По их словам, после начала специальной военной операции произошел огромный рост цен на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость начинается от 150 тыс. руб. и может достигать 5 млн.

Кроме того, в стране существует масштабный "серый" рынок по продаже государственных регистрационных знаков. В случае организации аукционов только за первый год доходы федерального бюджета, как считают парламентарии, могут составить около 35 млрд руб., сообщают "Известия".