Названа мощность бомбы, которой Украина подорвала Крымский мост

Подрыв Крымского моста в 2022 году был совершен с применением самодельного взрывного устройства.

Его мощность составила 10 т тротила. Таковы результаты взрывотехнической экспертизы. Камуфлирование устройства было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, а плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

Согласно выводам экспертов, "для возбуждения детонации" взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8.

Ознакомление сторон с материалами расследования, в котором более 100 томов, планируется завершить в июне. Тогда обвинительное заключение будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру, а само дело в середине лета уже должно поступить на рассмотрение по существу в Южный окружной военный суд, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Крымский мост пострадал в результате взрыва 8 октября 2022 года. Погибли пять человек, были разрушены несколько автомобильных пролетов и часть ж/д моста. ФСБ России заявила о том, что организатором взрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.