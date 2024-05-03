Аналитики: средняя стоимость кулича в магазинах России составила 155 рублей

В России в преддверии Пасхи стала известна средняя стоимость яиц, творога, кулича и прочих товаров к празднику.

В среднем кулич можно купить за 155 руб., а вот цена за десяток яиц составит 120 руб., заявили аналитики АТОЛ на основе обезличенных данных продаж по 22,5 млн чеков. Красители для яиц можно приобрести за 51 руб., а термопленку для яиц — за 89 руб.

При этом средняя стоимость творога накануне Пасхи варьируется в районе 150 руб. за упаковку, сообщают "Известия".

Ранее в Центре стратегических разработок заявили, что стоимость продуктового набора для приготовления основных пасхальных блюд (кулич, пасха и крашеные яйца) в среднем в России стоит 443 руб.