Наценка на социально значимые товары упала в 2,5 раза

В России совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза, до 6,4% по итогам 2023 года.

В 2022 году этот показатель находился на уровне 16%, следует из данных Федеральной антимонопольной службы на основе информации 11 крупнейших торговых сетей.

Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие - всего чуть более 20 категорий. Однако так как инфляция в РФ находится на довольно высоком уровне, это не позволяет механизмам стабилизации цен работать в полной мере.

Однако ритейлу и властям удалось сбалансировать цены: число жалоб на подорожание сократилось в 11,5 раз. По словам экспертов, разница между ценами поставщиков и продавцов может достигать 100–200%.

ФАС в докладе отдельно отмечает ситуацию с ростом цен на яйца. За 2023 год они подорожали на 40%. В результате служба завела 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 производителей. Речь идет о признаках заключения антиконкурентных договоров и согласованных действиях. Также ФАС рекомендовала регионам заключать меморандумы о добровольном снижении наценки на яйца, в 18 субъектах так и сделали, сообщают "Известия".

Ранее были опубликованы данные по рентабельности компаний разных секторов по итогам 2023 по сравнению с 2022 годом. Их обнародовал Росстат. Как оказалось, рост у производителей яиц и овощей закрытого грунта был достаточно динамичным — он изменился почти в три раза. Рентабельность в птицеводстве составила 23% в прошлом году против 8,2% в 2022 году, в овощеводстве (продукция закрытого грунта) — 27,5% и 8,5% соответственно.