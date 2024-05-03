"Союзмультфильм" судится с предпринимателями Урала за авторские права

Киностудия "Союзмультфильм" подала больше 60 исков к предпринимателям Урала в Арбитражный суд Свердловской области для защиты авторских прав.

"Союзмультфильм" за 4 октября подал 22 иска в свердловский Арбитражный суд к предпринимателям региона. С начала октября их уже 32, а с начала осени – 45. Сумма исков, поданных с сентября, превышает 3 млн руб. В 2022 году киностудия потребовала денег за "Чебурашку" от 63 уральских предпринимателей и продавцов. В январе 2023 года студия "Мельница" подала 200 исков к уральским бизнесменам. Причина – нарушение исключительных прав на изображение героев мультфильмов.

В Арбитражный суд Свердловской области с января 2023 года поступило 16 исковых заявлений от британской компании Entertainment One UK Limited. Компания обладает интеллектуальными правами на героев мультсериала "Свинка Пеппа" и пытается взыскать компенсации за нарушение исключительных прав. Сумма каждого требования составляет 30–40 тыс. руб. Аналогичные претензии компания предъявила к предпринимателям и из других регионов.

Кроме того, компания ООО "Смешарики" подала 76 исков к уральским компаниям и индивидуальным предпринимателям за незаконное использование образов персонажей из одноименного мультсериала.

В сентябре 2022 года стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" подала в российские суды более 5 тыс. исков о защите прав на популярных анимационных персонажей. Средняя цена иска составляла 50 тыс. руб.

По словам представителей киностудии, наиболее часто встречаются факты неправомерного использования таких персонажей, как котенок Гав, Чебурашка, крокодил Гена, герои серии мультфильмов о жителях деревни Простоквашино, "Ну, погоди! ", Винни Пух, Карлсон и волк из фильма "Жил-был пес", сообщают "Ведомости".