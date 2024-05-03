Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле

На факультете социальных наук Тель-Авивского университета заработал Центр российских исследований (ЦРС).

Его финансирует бывший руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс, сообщила пресс-служба учебного заведения. Отмечается, что проект не связан с политикой, "ЦРС намерен заняться новейшей историей России, включая экономическую, политическую, социальную и культурную составляющие". Как отмечает университет, "ЦРС будет изучать период с 1991, когда распался СССР ... до наших дней".

При этом бывший российский топ-менеджер и экс-спецпредставитель президента РФ Чубайс указан в качестве "организатора группы спонсоров нового центра, задачей которого является комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого".

Сотрудники центра указали, что "новейшая российская история сейчас выглядит в научном описании довольно необычно", так как "существует несколько "историй России" с 1991 года, которые почти не связаны друг с другом". По их мнению, эти составляющие сложно согласовать даже в публицистических описаниях. В ЦРС считают, что создание исследовательской модели, в которой различные аспекты истории России не противоречат друг другу, является единственным способом достоверно прогнозировать события в стране в обозримом будущем, сообщает РИА "Новости".

Напомним, госкорпорация "Роснано" банкротит через арбитражный суд ООО "Пластик Лоджик" – разработчика "планшета Чубайса". Более 10 лет назад Чубайс лично хвастался президенту Росси Владимиру Путину инновационной разработкой – гибким планшетом. Теперь Чубайс за границей, а "Роснано" на краю финансовой пропасти. Никаких планшетов в продажу не поступило.