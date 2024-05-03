Власти Киргизии порекомендовали гражданам отказаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии порекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Россию.

Как говорится на сайте ведомства, это рекомендуется сделать до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу. МИД отмечает, что рекомендация связана с публикацией в СМИ сообщений о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Киргизии. При этом сигналы о таких случаях не поступали в МИД и консульство.

Ранее в МИД Таджикистана заявили о вручении ноты послу России в этой стране Семену Григорьеву. В документе была зафиксирована "серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории России, а также повсеместного нарушения их прав и свобод".