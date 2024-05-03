Raiffeisen Bank сообщил о планах начать сокращение российского бизнеса

Глава Raiffeisen Bank Йохан Штробль заявил, что банк начнет сокращать бизнес в России в соответствии с требованиями Европейского ЦБ.

По его словам, это произойдет в III квартале текущего года.

Ранее группа заявила, что ожидает в ближайшее время получить запрос от ЕЦБ с требованием ускорить этот процесс. Отмечается, что Райффайзенбанк не выдает новые кредиты с 2022 года, а Штробль говорил о дальнейшем сокращении кредитного портфеля "дочки" RBI.

Согласно проекту требований, к 2026 году кредиты клиентам банка в России должны сократиться до 65% по сравнению с III кварталом 2023 года, как и международные платежи, поступающие из страны, сообщает Forbes.

Ранее Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии приступил к расследованию в отношении австрийской Raiffeisen Bank International, продолжающей работать в России. Поводом послужило обращение чешской Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Ее представители отметили, что банк "получает огромную прибыль", которая через уплаченные в России налоги тратится на финансирование боевых действий на Украине.