Губернатор Астраханской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина

В Георгиевском зале Кремля прошло совместное заседание Государственного Совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при Президенте России. Участие в мероприятии принял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Владимир Путин поручил Правительству России до конца лета скоординировать все новые национальные проекты и предусмотреть их финансирование со следующего года.

«Должно быть всё согласовано между различными ведомствами и уровнями власти, внесено на рассмотрение Совета по стратегическому развитию, – подчеркнул Президент. – И, конечно, нужно в деталях проработать их финансовую часть. Напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трёх до шести лет».

Накануне заседания прошел ряд круглых столов, в ходе которых руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета и федеральные эксперты в формате дискуссий обсудили детали новых национальных проектов и подготовили предложения по эффективному достижению национальных целей. Игорь Бабушкин принял участие в круглом столе по программам «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», которые вместе с рядом других запустят в 2025 году.

Согласно поручениям Президента, первоочередные задачи – это приведение к 2030 году в нормативное состояние 85% федеральных автомобильных дорог опорной сети и городских дорог крупнейших агломераций, 60% региональных дорог, а также обновление общественного транспорта.

Напомним, что в ремонт и восстановление астраханских дорог в 2023 году вложено 7 миллиардов рублей, в том числе почти 4 миллиарда рублей – по нацпроекту БКД. На эти средства отремонтировано 84 километра региональных и местных дорог, а также 13 мостов. Три из них – с опережением графика.

Уже более года в регионе идёт масштабная транспортная реформа, инициированная губернатором. В рамках нацпроекта БКД в область поступило более 400 автобусов различного класса. В ближайшую пятницу стартует последний обновлённый регулярный маршрут №117. Сейчас комфортабельные синие автобусы связывают в единую сеть все районы Астрахани, а также ряд пригородных населённых пунктов. Следующий этап – развитие межмуниципального сообщения.

Астраханская область – один из наиболее эффективных примеров реализации транспортной реформы. Но, в масштабах страны и Каспийского макрорегиона она решает более масштабную задачу, выступая мультимодальным транспортно-логистическим узлом МТК «Север – Юг». В рамках комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» губернатор Игорь Бабушкин возглавляет рабочую группу по подготовке программы «Великий Волжский путь», которая уже рассмотрела более 600 предложений, касающихся улучшения экологии Волги, обеспечения населения водой, оздоровления водных объектов, развития водных пассажирских и грузоперевозок, судостроения. В сотрудничестве с ВШЭ создана Концепция программы «Великий Волжский путь», которая будет рассмотрена на одном из заседаний Госсовета и станет основой для развития всех 15 регионов Волжского бассейна. Буквально на днях, пользуясь определенным влиянием на федеральном уровне, Игорь Бабушкин добился продления рыбохозяйственной полки весеннего половодья в Астраханской области до 31 мая, что благоприятно скажется на нересте рыбы в низовьях Волги.

Глава региона уверен – задачи, которые призвана решить программа «Великий Волжский путь», напрямую повлияют на эффективность социально-экономического развития регионов Поволжья и у нее есть все шансы стать частью одного из обновлённых национальных проектов.