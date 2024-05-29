Суд признал законным приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за призывы к экстремизму.

Адвокаты Стрелкова подадут кассацию на решение оставить его приговор без изменения, передает ТАСС. Кассационную жалобу будет рассматривать Верховный суд.

Напомним, в январе Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.