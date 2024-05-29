Расходы на зарплату бюджетникам в 2023 году выросли в Астраханской области

Заместитель председателя правительства – министр финансов Астраханской области Елена Рязанова доложила об исполнении регионального бюджета за минувший год на заседании кабинета министров, которое провёл вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

Глава областного минфина Елена Рязанова сообщила, что доходы областного бюджета составили 76,5 млрд рублей, расходы – 77,4 млрд рублей, дефицит – 0,9 млрд рублей. Бюджет сохранил социальную направленность – 68% в общем объёме расходов. На соцсферу было выделено порядка 53 млрд рублей – это 102,4% к уровню 2022 года. Средства направлялись на ремонт и строительство учреждений образования, здравоохранения, культуры, обустройство дорог, реконструкцию питьевого водоснабжения, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку детей-сирот и другие сферы. Кроме того, вырос налог на доходы физических лиц, он составил 13 млрд рублей (103,5% к годовым назначениям) – это говорит о росте доходов населения. В 2023 году увеличились расходы из регионального бюджета на выплату заработной платы и составили 14,3 млрд рублей или 111,5% к уровню 2022 года.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин сообщил, что по итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в регионе составила 72,2 года. Снизилась смертность от болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний и коронавируса. Младенческая смертность снизилась на 19,6% по отношению к 2022 году. В прошлом году в области родилось 9265 детей. Открытый в прошлом году корпус №2 областного перинатального центра Александро-Мариинской больницы позволяет оказывать высокотехнологичную помощь беременным женщинам и новорождённым детям, в том числе с экстремально низкой массой тела. В 2023 году в регионе построено 9 модульных объектов первичного звена, поставлено более 150 единиц медоборудования, закуплено 27 автомобилей, состоялось 127 вылетов санавиации. Льготными препаратами обеспечили 65 тысяч пациентов. Почти 7,5 тысяч астраханцев получили высокотехнологичную медпомощь в 2023 году, в том числе в ведущих федеральных клиниках России.

Отчёт о мероприятиях Стратегии социально-экономического развития региона за прошедший год представила министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская. Она также доложила об исполнении 24-х госпрограмм на территории региона в 2023 году. Они касаются, в том числе, образования, здравоохранения, дорожного хозяйства, промышленности, культуры и туризма, транспорта, ЖКХ и других ключевых сфер. Всего на их реализацию из всех источников финансирования было выделено более 96 млрд рублей, освоено более 91 млрд рублей.

Итоги отопительного сезона подвёл заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Богомолов. Отопительный период 2023-2024 года прошёл в штатном режиме. Аварийные ситуации и инциденты устранялись в нормативные сроки. Вместе с тем он подчеркнул, что остро стоит вопрос задолженности потребителей за газ и электроэнергию. На начало мая сумма составила 10,95 млрд рублей. Поэтому повышение платёжной дисциплины и ликвидация задолженности за поставленные энергоресурсы – одни из ключевых задач в рамках подготовки к отопительному сезону. В этой связи муниципалитетам необходимо настроить и учёт задолженности, и работу по её взысканию. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 им необходимо до 1 октября закупить топливо и подготовить объекты ЖКХ и соцсферы. А до 15 ноября – получить паспорта готовности.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Виктория Гурьянова сообщила, что проектом распоряжения правительства региона предлагается установить в Астрахани мемориальную доску в память о заслуженном тренере России по гандболу Надежде Бадрединовой на фасаде здания Спортивной школы олимпийского резерва по водному поло им. И.И.Гладилина. Благодаря Надежде Бадрединовой появилась женская профессиональная гандбольная команда «Астраханочка», которая и по сей день успешно выступает на чемпионатах всех уровней. Тренер воспитала не одно поколение спортсменок, прославивших Астраханскую область.