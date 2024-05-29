В Иране исключили версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена, говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы.

"Версия о возникновении взрыва, вызванного диверсией во время полета, до момента столкновения с горной возвышенностью исключена", - цитирует информационное агентство IRNA заявление генштаба ВС Ирана.

В предыдущем отчете говорилось, что вертолет Ми-171 (экспортная версия Ми-8) загорелся только после столкновения с горой. Следов пуль или другого воздействия на корпус вертолета не выявлено.

Трагедия произошла 19 мая - вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находились глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.