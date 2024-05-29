Назначен директор департамента внутренней политики Югры

Бывший мэр Радужного Наталья Гулина назначена на пост директора департамента внутренней политики Югры. Об этом сообщает близкий к администрации ХМАО telegram-канал "5-й этаж".

Отмечается, что Гулина уже прибыла в Ханты-Мансийск и принимает дела. Она приступает к исполнению обязанностей 31 мая. На четверг запланированы встречи с бывшим директором департамента Александром Скурихиным и первым заместителем Майей Есиной.

Напомним, 27 мая Гулина ушла в отставку. На фоне отставки Гулиной появилась информация, что она может возглавить департамент внутренней политики Югры, который недавно остался без руководителя.