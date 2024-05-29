Власти Воронежа: В досмотре в школе не участвовали охранники-мигранты

Власти Воронежа опровергли наличие охранников-мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где произошел скандал с досмотром учеников.

"Эта информация не соответствует действительности", - говорится в Telegram-канале управления образования и молодежной политики Воронежа.

Уточняется, что сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, был русский учитель физкультуры.

Министерство образования Воронежской области не получило ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по инциденту. Об этом заявила глава ведомства Наталья Салогубова.

"Прошу свидетелей и очевидцев этих событий официально обратиться в министерство образования", — написала она в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что девочек в одной из воронежских школ досматривали буквально до белья перед ЕГЭ. Одной из школьниц пришлось снимать бюстгальтер с железными элементами, на которые реагировал металлоискатель. В областной администрации при этом встали на сторону школьных сотрудников, заявив, что те лишь выполняли инструкцию.

В Госдуме возмутились действиями сотрудников воронежской школы. Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал доложить о ситуации премьер-министру Михаилу Мишустину, а также сделал выговор думскому комитету по просвещению, который должен заниматься такими вопросами. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева с просьбой разобраться с инцидентом.

Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, после проверки информация не подтвердилась, "все было сделано в соответствии с регламентом".