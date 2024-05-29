На Среднем Урале появилась новая солнечная электростанция

Уже этим летом энергетики "Россети Урал" введут в эксплуатацию еще один новый энергообъект мощностью 40 МВА на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, подстанция построена в кратчайшие сроки в Артинском городском округе для выдачи мощности солнечной электростанции группы компаний "Хевел". Это первый в регионе и самый масштабный в УрФО пилотный проект создания источника возобновляемой энергии.

Ввод в работу подстанции Чекмаш – это выполнение обязательств "Россети Урал" по технологическому присоединению объекта "зеленой" генерации. На центре питания идут пуско-наладочные работы. А сегодня на подстанции прошло рабочее совещание генерального директора "Россети Урал" Александра Пятигора с представителями группы компаний "Хевел", подрядными организациями и поставщиками оборудования, ключевым из которых является уральский производитель энергооборудования – Группа СВЭЛ. Стороны обсудили вопросы синхронизации ввода в работу двух энергообъектов, а также технологические вопросы взаимодействия.





"Несмотря на все нюансы реализации данного проекта с точки зрения финансово-экономических параметров для нас как электросетевой компании, наши специалисты, понимая его значимость для региона, а также принимая во внимание необходимость апробации новых отечественных технологий и оборудования, в полном объеме выполнили свои обязательства перед регионом и перед инвестором. Отмечу, что важным нюансом строительства и нашего центра питания, и солнечной электростанции является тот факт, что в ходе него использовались исключительно российские разработки и оборудование. В частности, новый центр питания Чекмаш укомплектован силовым и коммутационным оборудованием отечественных и уральских производителей", - подчеркнул Александр Пятигор.

Глава электросетевой компании ознакомился с оснащением солнечной электростанции. Стороны обсудили возможности использования вырабатываемой электроэнергии для резервирования клиентов "Россети Урал". Как отметили в компании, данный вопрос будет прорабатываться.