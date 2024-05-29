29 Мая 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский логистический хаб будет наращивать объемы перевозок

Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков посетил логистический хаб в районе станции Кутум. Главной темой переговоров с руководством компании стало исполнение договоренностей Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, достигнутых в ходе его недавнего визита в Ташкент для участия в заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

«Во время встречи нашего губернатора с премьер-министром Узбекистана обсуждались возможности перевалки грузов из Узбекистана в Россию, — отметил Владимир Головков. — Часть грузов из этой центральноазиатской страны доставляют в Астраханскую область автотранспортом через терминалы астраханского логистического хаба. Наша общая задача — создать узбекистанским компаниям и предпринимателям все условия для того, чтобы они увеличили поставки товаров в Россию».

Управляющий директор компании Джаваншир Мамедов сообщил, что в 2023 году хабом было обработано 15 тысяч тонн продукции из Узбекистана. В этом году уже принято более 6 тысяч тонн картофеля, капусты, лука, зелени.

«Сегодня к нам поступило из Узбекистана в фурах свыше 80 тонн лука, после соответствующей проверки партия отправится в Ростовскую область и далее — в ДНР и ЛНР, — сказал он. — В начале лета ожидаем партии узбекистанского винограда, дынь, абрикосов, слив, нектаринов и других товаров. В этом году планируем в два раза увеличить объёмы по сравнению с 2023 годом. Для этого созданы все условия».

В ходе посещения территории логистического хаба Владимиру Головкову рассказали о том, что на его территории располагаются два терминала со складами временного хранения плодоовощной продукции и зерна. Проверку молочной, мясной, консервируемой и рыбной продукции, морепродуктов и животных кормов осуществляет ветеринарный пост Астраханского филиала Россельхознадзора. Также здесь осуществляется таможенное оформление.

«Все досмотровые процедуры, оформление документов для дальнейшего прохождения товара по территории России занимают всего 2-3 часа, — рассказал директор логистического отдела Фаик Ахмедбеков. — Прорабатываем возможность открытия на нашей территории стационарного таможенного поста».

В 2023 году через хаб была осуществлена перевалка около 100 тысяч тонн грузов из Азербайджана, Ирана, Индии, Пакистана и Турции. На 2024 год заключены контракты на экспорт более 3 тысяч тонн зерна в Иран. География поставок грузов из астраханского хаба по России — Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский, Ставропольский край и ряд других регионов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Рассказывая о ближайших планах, управляющий директор компании Джаваншир Мамедов перечислил ряд проектируемых объектов. В их числе — торговый и коммерческий склады, контейнерная площадка и железнодорожные пути к ней и многое другое. Общий объём инвестиций составит свыше 2 миллиардов рублей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Планируем открыть новый терминал со складами для приёма грузов животного происхождения, которые укомплектованы современным оборудованием, в том числе новыми электрокарами, — сообщил Джаваншир Мамедов. — В ближайшие дни ожидаем поступление первой партии консервированного тунца из Ирана».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Астраханский логистический хаб готов импортировать и экспортировать железнодорожным и автомобильным транспортом свыше 1 миллиона тонн грузов в год. В планах компании после модернизации увеличить к 2030 году объём грузоперевозок до 15-20 миллионов тонн в год.

Теги: логистический хаб, плодоовощная продукция, тонны грузов, россельхознадзор


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