Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании поставляемого оружия

Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

По ее словам, Россия "красных линий не придерживается", поэтому нужно занять "прогрессивную позицию" в этом вопросе, передает РИА Новости.

Ранее польские власти заявили, что не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории России. В Киеве сообщили, что ВСУ уже наносят удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона.