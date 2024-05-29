У общежитий УрГУПС в Екатеринбурге накрыли бордель

В Екатеринбурге возле корпусов общежитий Уральского государственного университета путей сообщения накрыли бордель, скрывающийся за безобидным массажным спа-салоном. Об этом подробнее рассказал координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. По его словам, студенты вуза подтвердили, что их однокурсники периодически заглядывали в заведение.

Бордель располагался на ул. Машинистов, 14 на первом этаже жилого дома. Работало заведение без вывесок, однако все соседи знали и неоднократно жаловались на громкие звуки, идущие с нижнего этажа. Во время проверки внутри находились четыре работницы, администратор и три клиента, один из которых был подставным. Никаких массажных масел или других атрибутов спа-салона обнаружено не было, зато в помещении нашли джакузи, несколько кроватей и целую коробку с секс-игрушками. У заведения даже были визитки, правда написано на них было "Шиномонтаж".



"Сам бордель работал в формате "эконом" и был рассчитан на аудиторию со средним заработком. Программы с оказанием услуг интимного характера здесь стоили от 5 до 8 тыс. рублей (некоторым даже выдавали чеки), 40% от суммы себе в качестве вознаграждения забирали девушки. В будний день салон зарабатывал грязными порядка 80 тысяч, в пятницу-воскресенье до 200 тысяч", - рассказал Чукреев.

На место прибыли участковые и ППС. Всех сотрудниц борделя задержали и доставили в отдел полиции №11 для составления административного протокола о занятии проституцией. На очереди определение и поиск организатора. Ему грозит уголовная ответственность.

"Я же еще раз обращаюсь к начальнику ГУ МВД Свердловской области, генерал-лейтенанту Александру Мешкову: Александр Андреевич, таких заведений в Екатеринбурге – больше 40! Посодействуйте пожалуйста в проведении масштабных рейдов по этим салонам. Есть же ОПМ "Улица", "Бар", "Подросток", пусть будем и ОПМ "Проститутки" - название можно придумать любое, лишь бы был результат", - добавил Чукреев.