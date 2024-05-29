В прокуратуре назвали причину обрушения лифта в Нижневартовске

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по инциденту с лифтом в 16-этажном доме по улице 60 лет Октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, произошло автоматическое срабатывание ловителей, предотвращающих резкое движение кабины лифта. После закрытия дверей лифт быстро спустился вниз и остановился между вторым и третьим этажами.

В кабине лифта находилась женщина с ребенком. Обстоятельства случившегося выясняются, пострадавших нет.



При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.