Lada пришла на Ozon

"АвтоВАЗ" договорился о продажах автомобилей Lada на Ozon. Их можно купить на маркетплейсе "в один клик" по рекомендованной розничной цене с дополнительным бонусом от магазина.

Автомобили будут предлагать в одноименном разделе на сайте по рекомендованной производителем розничной цене. Процесс покупки для клиентов будет максимально простым и удобным: нужно только выбрать понравившийся автомобиль и оплатить покупку банковской картой.

Подписание всех документов происходит в момент передачи автомобиля новому владельцу. На приобретенные на маркетплейсе автомобили будет распространяться стандартная гарантия от автопроизводителя – три года или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, сообщает завод.

Ранее завод со своей продукцией вышел на маркетплейс Wildberries.