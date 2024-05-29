Володин прочитал все труды философа Ильина

Спикера Госдумы Вячеслава Володина второй день не отпускает тема с философом Иваном Ильиным. Сегодня председатель палаты призвал не спекулировать на теме трудов Ильина.

Председатель Госдумы сообщил, что прочитал все труды Ильина: "Я, допустим, перечитал все в отношении Ивана Ильина и все, что с ним связано. Но когда начинают навешивать ярлыки, а читаешь письма, например, Ивана Шмелева и других, где, начиная с 1933 года его пытались вербовать, стращать и он оттуда уехал и в Швейцарии умер. Зачем это привносить сейчас в повестку?".

Накануне на пленарном заседании Госдумы коммунисты возмутились тем, что их коллеги по палате цитируют Ильина. На это Володин припомнил лидеру КПРФ, что в его книге нулевых годов имеются комплементарное высказывания в адрес Ильина. "Я вот почитал труды Зюганова 2003 года, где он прямо пишет, что его становление прошло на основе трудов Ильина. Сегодня он выступает с другими предложениями. Не надо так строго относиться к Ильину, не надо судить Зюганова за то, что в 2003 году он поднял Ильина на щит и сказал, что это философ, выступающий за страну, патриот нашего государства, а сейчас другая политическая конъюнктура. Давайте вместе сделаем все для того, чтобы нацисты были скорее повержены, а потом разберемся и в своих отношениях к трудам тех или иных философах", - продолжил спикер.