Актера Панина* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина* в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В России на Панина* заведено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". Поводом для этого стал его пост о взрыве на Крымском мосту. В мае прошлого года Панина* объявили в розыск.

По данным СМИ, актер уже довольно длительное время не живет в России, он переехал в Испанию в 2020 году.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ