Министр просвещения – про досмотр белья школьниц в Воронеже: "Не подтвердилось"

Воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед экзаменом, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, после проверки информация не подтвердилась.

"Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом", - цитирует Кравцова Shot.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что начата доследственная проверка ситуации.

Ранее стало известно, что девочек в одной из воронежских школ досматривали буквально до белья перед ЕГЭ. Одной из школьниц пришлось снимать бюстгальтер с железными элементами, на которые реагировал металлоискатель. В областной администрации при этом встали на сторону школьных сотрудников, заявив, что те лишь выполняли инструкцию.

В Госдуме возмутились действиями сотрудников воронежской школы. Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал доложить о ситуации премьер-министру Мишустину, а также сделал выговор думскому комитету по просвещению, который должен заниматься такими вопросами. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева с просьбой разобраться с инцидентом.