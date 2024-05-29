29 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд отменил УДО сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП в центре Екатеринбурга

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, осужденный за смертельное ДТП возле ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, продолжит отбывать свое наказание в местах лишения свободы. Решение об отмене условно-досрочного освобождения сегодня вынес Верховный суд Чувашии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, прошение об условно-досрочном направлено на новое рассмотрение.

Напомним, что 20 марта по решению Алатырского районного суда Чувашской республики Владимир Васильев был освобожден от заключения в исправительном учреждении. С этим не согласились семьи погибших и обжаловали решение.

4 августа 2019 года Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил аварию с пятью автомобилями в центре уральской столицы. Машины, в которые он влетел, стояли на светофоре в ожидании зеленого света. В результате погибли два человека.

Судебный процесс стартовал в марте 2020 года. Сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Знакомый обвиняемого - владелец KIA Фомин заявил об угоне. В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Васильева виновным и осудил на 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Виновник ДТП также должен выплатить 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших.

Затем последовали многочисленные апелляции и пересмотр дела. В январе 2022 года с Васильева сняли обвинения по угону автомобиля, а наказание смягчили до 8 лет 11 месяцев. Ну а в сентябре 2023 года Свердловский областной суд поставил точку в деле Васильева, окончательно признав виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ и назначив наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

Теги: Васильев, Росгвардия, ДТП, Алатырь, суд


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