ХК "Автомобилист" продлил контракт с форвардом Кизимовым

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Семеном Кизимовым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, одностороннее соглашение с форвардом рассчитано на два года.

Семен пополнил состав "Автомобилиста" два года назад. В общей сложности он провел за команду из Екатеринбурга 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (5+2) очков. В минувшем сезоне из-за серьезной травмы Кизимов пропустил большую часть регулярного чемпионата.

Клуб организовал ему эффективное лечение и восстановление, которое позволило нападающему вернуться в строй накануне плей-офф. В итоге форвард набрал 5 (3+2) очков в Кубке Гагарина и 2 (0+2) балла за результативность в регулярном чемпионате-2023/24.

Напомним, также на этой неделе "Автомобилист" продлил контракт с голкипером Владимиром Галкиным.