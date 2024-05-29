В Соликамске и Березниках зафиксирована вспышка кори

В Березниках выявлены симптомы кори у детей. Об этом сообщает местный телеканал "Свое ТВ". Количество заболевших не уточняется.

К сообщению была прикреплена фотография объявления, размещенного на подъезде одного из домов. В листовке призвали сотрудников местных предприятий срочно связаться с врачом-эпидемиологом. Также в сообщении есть скриншот якобы из родительского чата одного из детских садов города. В нем сказано, что группу закрыли на карантин из-за кори, выпускной для воспитанников пройдет без участия родителей и гостей.

По данным краевого Роспотребнадзора, управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, связанное с регистрацией случаев кори. Организованы противоэпидемические мероприятия – определение круга контактных лиц, медицинское наблюдение за ними и их вакцинация. Специалистами Роспотребнадзора также ведется адресная информационно-разъяснительная работа по профилактике заболевания.

О вспышке кори сообщили также и в администрации Соликамска. По информации властей региона, с 23 по 25 мая зарегистрировано пять случаев коревой инфекции среди детей, в том числе три – до года. Общее количество контактных лиц – 178.

Всего в Пермском крае за текущий период 2024 года зарегистрировано 68 случаев коревой инфекции (за аналогичный период 2023 года случаи не регистрировались). Среди заболевших 43 взрослых и 25 детей. 80% заболевших не привито от кори или не имеет сведений о профилактических прививках.