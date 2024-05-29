В мире кризис с апельсинами – не из чего делать сок

В мире начинается дефицит апельсинов. Главный фактор – гибель урожая в Бразилии из-за масштабного паводка. Цены на апельсины растут, производители соков ищут альтернативу – вплоть до выпуска напитков с похожим вкусом, например, мандариновых, передает Financial Times.

Издание отмечает, что поставки сократились и из Флориды – другого региона с большими апельсиновыми плантациями. Здесь фруктовые деревья поразила неизлечимая болезнь позеленения цитрусовых.

Ранее производители могли смешивать запасы замороженного апельсинового сока прошлого сезона, срок годности которого составляет два года, с новым урожаем. Но сейчас из-за постоянно снижающихся объемов поставок этот метод уже не помогает поддерживать объемы выпуска.