СК проведет проверку инцидента с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Следственный комитет начал проверку из-за скандала при досмотре школьников перед ЕГЭ в воронежской школе.

"Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщила РИА Новости представитель регионального управления ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что девочек в одной из воронежских школ досматривали буквально до белья. Одной из школьниц пришлось снимать бюстгальтер с железными элементами, на которые реагировал металлоискатель. В областной администрации при этом встали на сторону школьных сотрудников, заявив, что те лишь выполняли инструкцию.

В Госдуме возмутились действиями сотрудников воронежской школы. Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал доложить о ситуации премьер-министру Мишустину, а также сделал выговор думскому комитету по просвещению, который должен заниматься такими вопросами. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева с просьбой разобраться с инцидентом.