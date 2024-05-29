29 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор челябинцу, призывавшему солдат сдаться в плен Украине

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жителя Челябинска виновным с госизмене и публичном оправдании терроризме, совершенном через интернет.

Как сообщили в пресс-службе суда, осужденный, являясь противником спецоперации, начал переписываться с представителем иностранного государства. Последний дал задание уральцу распространить среди призывников по мобилизации и направлению на СВО информацию об иностранном госпроекте, который способствует добровольной сдаче этих лиц в плен вооруженным силам Украины.

Челябинец разместил в своей соцсети видео с призывом российских военнослужащих сдаться в плен. Он также лично передал эту информацию гражданам, подлежащим мобилизации.

Этим все не закончилось. Он разместил на своей странице в социальной сети публикацию одного из сообществ о подрыве 8 октября 2022 года на Крамском мосту вместе с комментарием, призывающим повторить действия террористов. Таким образом он хотел воздействовать на органы власти РФ и подтолкнуть к решению прекратить СВО.

Жителя Челябинска признали виновным по ст. 275 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Суд назначил наказание в виде 13 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей, ограничением свободы на один год, а также трехлетним лишением права работать администратором сайтов и электронных информационных каналов.

Теги: Екатеринбург, Челябинск, суд, плен, госизмена


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